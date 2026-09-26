Joy Huerta y Diana Atri: este fue el último mensaje que se dedicaron antes de la polémica con Jesse

La separación de Jesse y Joy continúa generando preguntas entre sus seguidores, especialmente por las versiones que apuntan a que existiría un conflicto familiar detrás de la decisión de los hermanos Huerta de tomar caminos separados.

Entre las especulaciones que han circulado en redes sociales se encuentra una supuesta infidelidad que involucraría a la esposa de Joy Huerta y a su hermano Jesse.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los involucrados ha confirmado esta versión, por lo que se mantiene únicamente como una teoría difundida en redes.

En medio de los rumores, usuarios han retomado las últimas publicaciones que Joy Huerta y su esposa, Diana Atri, compartieron públicamente antes de que surgiera la polémica.

¿Qué mensaje le dedicó Joy Huerta a Diana Atri?

Joy Huerta y Diana Atri llevan más de una década de relación y tienen dos hijos en común.

Antes de que comenzaran las especulaciones, la cantante había compartido públicamente un mensaje dedicado a su esposa.

La publicación de Joy data del 9 de agosto de 2026 y hacía referencia a su cumpleaños y al tiempo que llevaba compartiendo su vida con Diana.

“Este 2026 ha traído mi verano favorito hasta ahora [...] Pero desde que llegué al 4to piso hasta cumplir un año más al lado de esta belleza @dianaatrim, qué fortuna la mía”.

Por su parte, la última publicación de Diana Atri relacionada con Joy Huerta corresponde al 20 de junio, cuando felicitó públicamente a la cantante por su cumpleaños.

En aquella ocasión, la productora escribió un mensaje en el que expresó el cariño que siente por su esposa y aseguró que celebrar otro año de vida a su lado era uno de los grandes regalos que había recibido.

¿Qué se sabe de la separación de Jesse y Joy?

El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta anunció que el proyecto musical que comparte con su hermana entraría en una nueva etapa después de 21 años de trayectoria.

En su mensaje explicó que necesitaba tomarse un tiempo para estar con su familia, cuidar de sí mismo y explorar nuevos caminos personales y profesionales.

Posteriormente, Joy explicó ante la prensa que su hermano le comunicó su decisión apenas 20 minutos antes de hacerla pública. La cantante también manifestó su intención de continuar con su carrera musical y presentaciones.

Mientras tanto, el mánager del dúo señaló que Jesse fue quien pidió tomarse un tiempo, mientras que Joy continuaría con los conciertos y compromisos establecidos.