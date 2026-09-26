El Niño rompe récords en el Pacífico y podría intensificar calor, sequías e inundaciones hasta 2027

El actual episodio de El Niño ya superó registros anteriores en el océano Pacífico y se encamina a convertirse en uno de los eventos climáticos más intensos observados, con posibles efectos sobre temperaturas, lluvias, sequías y disponibilidad de agua durante los próximos meses.

El Met Office de Reino Unido informó esta semana que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central ya rebasaron los máximos observados en episodios anteriores, por lo que considera al fenómeno de 2026 como el más fuerte del registro observacional hasta ahora.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose y que existe una probabilidad cercana al 100 por ciento de que persista hasta febrero de 2027.

¿Por qué preocupa el actual episodio de El Niño?

El Niño comienza con un calentamiento anormal del Pacífico tropical, pero sus efectos pueden extenderse a distintas regiones del planeta al modificar la circulación atmosférica y los patrones de precipitación.

La OMM advierte que un episodio muy fuerte puede aumentar el riesgo de olas de calor, inundaciones, sequías y cambios importantes en las lluvias, aunque aclara que la magnitud de los efectos varía según el país, la temporada y otros factores climáticos.

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El Met Office señaló que ya existen señales compatibles con el fenómeno, como menores precipitaciones en partes afectadas por el monzón de India y un mayor riesgo de sequía en el sur de África.

Calor asociado a El Niño podría elevar riesgos para la salud

Un análisis del Climate Impact Lab calcula que las temperaturas anormalmente altas asociadas con el episodio podrían contribuir a aproximadamente 451 mil muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio de 2026 y febrero de 2027, en comparación con un año promedio. La cifra es una proyección estadística y no un balance observado.

La OMM pidió esta semana reforzar medidas preventivas ante riesgos sanitarios relacionados con calor extremo, inundaciones y sequías.

It's a busy time across the tropics, with 5 named tropical cyclones and a weak tropical storm in the Bay of Bengal 🌀



The tropical eastern & central Pacific remains active but the Atlantic is yet to see a hurricane this season, primarily due to the ongoing strong El Niño pic.twitter.com/0pfRrdbyxY — Met Office (@metoffice) September 24, 2026

¿Qué se puede hacer ante un El Niño muy intenso?

Aunque El Niño es un fenómeno natural que no puede detenerse, las previsiones permiten anticipar parte de sus impactos.

Entre las medidas planteadas por especialistas y organismos internacionales están una mejor gestión de embalses y acuíferos, ajustes en calendarios agrícolas, almacenamiento de agua y preparación de comunidades frente a inundaciones y sequías.

El Niño pourrait causer 450 000 morts d’ici février, selon un rapport du Climate Impact Lab



➡️ https://t.co/yTSXXkptrz pic.twitter.com/HiJXJQfN4b — L'Humanité (@humanite_fr) September 25, 2026

La OMM subraya que los sistemas de alerta temprana y la planificación anticipada pueden reducir pérdidas humanas y económicas, especialmente en regiones vulnerables.

El fenómeno ocurre además sobre un planeta ya más cálido por el cambio climático, por lo que sus efectos se suman a una tendencia de aumento de temperaturas globales. El Met Office advierte que los episodios fuertes de El Niño pueden elevar todavía más la temperatura media mundial durante el año posterior a su máximo.

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