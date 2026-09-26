Volcán Etna paraliza aeropuerto de Catania; suspenden vuelos por emisión de ceniza

La actividad del volcán Etna volvió a afectar este sábado 26 de septiembre las operaciones del aeropuerto internacional de Catania-Fontanarossa, en Sicilia, donde las autoridades suspendieron temporalmente aterrizajes y despegues por la presencia de ceniza volcánica.

Durante la mañana, el cráter noreste del Etna mantuvo una intensa emisión de ceniza y generó una nube eruptiva de aproximadamente cuatro kilómetros de altura, según reportes del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia.

En una primera etapa, el aeropuerto redujo su capacidad a cuatro aterrizajes por hora. Posteriormente, el núcleo de coordinación operativa cerró uno de los sectores del espacio aéreo y estableció cero aterrizajes y cero despegues hasta las 16:00 horas locales de este sábado.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Catania?

La combinación de una fuerte tormenta registrada durante la noche y la ceniza procedente del Etna provocó afectaciones desde primeras horas.

Al menos 10 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos: cinco a Palermo, tres a Trapani y dos a Comiso, antes de que las operaciones quedaran suspendidas.

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Las autoridades aeronáuticas también mantienen vigente un aviso VONA en color rojo, el nivel más alto dentro de la escala utilizada para advertir riesgos volcánicos para la aviación.

Ceniza del Etna complica operaciones aéreas en Sicilia

La actividad volcánica ya había provocado restricciones durante los días anteriores. El 25 de septiembre, el aeropuerto operaba con un límite de 10 aterrizajes por hora, frente a los 12 habituales, por el cierre parcial del espacio aéreo sobre el volcán.

El aeropuerto de Catania pidió a los pasajeros consultar directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a la terminal, ya que las condiciones pueden cambiar conforme evolucione la actividad del Etna.

Autoridades mantienen vigilancia sobre el volcán

El Etna permanece bajo seguimiento permanente por parte de los organismos italianos debido a sus frecuentes episodios eruptivos y a su cercanía con rutas aéreas utilizadas en Sicilia.

Por ahora, la principal afectación se concentra en el transporte aéreo y en la caída de ceniza, mientras las autoridades mantienen restricciones para reducir riesgos a las aeronaves.

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