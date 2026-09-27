Dos hombres mueren en distintos accidentes viales en la Ribera del Río Hondo

La noche y madrugada dejaron un saldo de dos hombres sin vida en hechos de tránsito distintos ocurridos en la zona de la Ribera del Río Hondo, al sur del municipio de Othón P. Blanco, uno de ellos motociclista y el otro, de acuerdo con las primeras versiones recabadas, presunta víctima de un atropellamiento cuyo responsable habría huido del lugar.

El primer hecho se registró por la noche sobre el tramo carretero Ucum-Unión, cerca del entronque hacia Álvaro Obregón Viejo, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre una motocicleta accidentada. Al arribar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a un hombre sin vida entre la maleza, a unos metros de la cinta asfáltica, junto a una motocicleta Bajaj Pulsar N160 con daños frontales y huellas de derrape que sugerirían una pérdida de control del conductor.

Noticia Destacada Motociclista cae tras impactar la acera central de la Calzada Veracruz en Chetumal

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Lorenzo L. E., vecino de Álvaro Obregón, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), inició la carpeta de investigación correspondiente tras el procesamiento de la escena.

Horas más tarde, aproximadamente pasada la medianoche, se reportó un segundo cuerpo sobre el tramo carretero que conecta las comunidades de Sacxán y Carlos A. Madrazo, a la altura del área del “trapiche". Según el reporte, un hombre que circulaba en motocicleta del poblado de Carlos A. Madrazo hacia Sacxán advirtió a otro hombre tendido a la orilla de la carretera y dio aviso a las autoridades. Al llegar los cuerpos de auxilio, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y presentaba exposición de masa encefálica, además de vestir una chamarra tipo sport de color negro y pantalón tipo militar en tono verde olivo.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el hombre habría sido arrollado por un vehículo que se dio a la fuga tras el impacto. La Fiscalía continúa con la integración de indicios para esclarecer la mecánica del hecho. En ambos casos acudió personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), adscrito a la FGE, para realizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado a las instalaciones forenses en Chetumal, donde se les practicará la necropsia de ley.