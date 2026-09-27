Detienen a "Bebo", presunto operador financiero de los ”Metros" del Cártel del Golfo

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un operativo conjunto en Chihuahua, Nuevo Ledón y Tamaulipas que derivó en la detención de tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”.

Las acciones se llevaron a cabo mediante 19 órdenes técnicas de investigación y permitieron intervenir diversos inmuebles relacionados, de acuerdo con las autoridades, con actividades de contrabando de hidrocarburos provenientes del extranjero.

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Según las investigaciones, “Bebo” estaría relacionado con una red dedicada al denominado contrabando fiscal de combustibles y presuntamente operaba bajo las órdenes de César “N”, alias “Primito”, identificado como jefe de la facción “Metros” del “Cártel del Golfo”, con operaciones en Nuevo León y Tamaulipas.

Además, Jesús Manuel “N” cuenta con una orden de aprehensión girada por un juez federal por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante los cateos y diligencias efectuadas en los tres estados, las autoridades aseguraron 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo, dos aeronaves y 50 vehículos de distintas características.

El despliegue también permitió localizar 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura y 11 bombas despachadoras, además de alrededor de 500 mil litros de combustible.

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Entre lo asegurado también se contabilizó un kilogramo de metanfetamina, 219 cartuchos, siete motocicletas y diverso numerario, bienes que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Las tres personas detenidas fueron trasladadas ante las autoridades competentes, quienes continuarán con las indagatorias, realizarán los peritajes correspondientes y determinarán su situación jurídica.