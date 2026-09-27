Claudia Sheinbaum presenta su Informe de Resultados desde el Zócalo de CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluye este domingo su gira nacional de rendición de cuentas con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México, donde presenta los resultados correspondientes a su segundo año de gobierno. El evento está programado para las 11:00 horas y forma parte del recorrido que realizó por las 32 entidades del país para exponer las acciones y avances de su administración.

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El acto en la capital ocurre después de que la mandataria llevó su mensaje de resultados a distintos estados durante septiembre, incluido Campeche. De acuerdo con la Presidencia, el objetivo de este formato fue llevar la rendición de cuentas directamente a las entidades y cerrar el recorrido con la Ciudad de México.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, presentado por escrito ante el Congreso el pasado 1 de septiembre, Sheinbaum reportó avances de su administración en áreas como bienestar, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. La Presidencia también ha difundido resultados específicos de distintas dependencias como parte de la presentación de cuentas del segundo año de gobierno.

El encuentro en el Zócalo marca así el cierre de la gira “Honestidad y Resultados”, con la presencia de simpatizantes y ciudadanos que acudieron a la Plaza de la Constitución. La propia presidenta había señalado que, una vez concluido este recorrido por las 32 entidades, retomaría sus informes semanales y las giras de supervisión de obras y actividades gubernamentales