Campeche en imágenes: Historias, celebraciones y momentos que marcan el día a día

En la estación del Tren Maya en Campeche, los viajes no solo transcurren entre maletas, boletos y horarios. También hay escenas cotidianas que le ponen un rostro más humano a la terminal: familias que llegan para despedir o recibir a alguien, estudiantes que viajan con sus mejores galas rumbo a una graduación, turistas que buscan conocer la Península y pasajeros que aprovechan el tren para trasladarse entre Campeche y Mérida.

Entre ese movimiento hay una pasajera muy particular que, aunque no compra boleto, ya forma parte del paisaje de la estación: una perrita maya que vive en el lugar y es conocida y querida por trabajadores y usuarios. Lleva incluso su placa de identificación y, de alguna manera, se ha convertido en una pequeña habitante de la terminal, donde quienes pasan por ahí procuran cuidarla, darle alimento y estar pendientes de ella.

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Su presencia contrasta con el ir y venir de los viajeros y ayuda a crear una atmósfera distinta en la estación. Mientras algunos esperan la salida de su tren, otros se detienen a saludarla o simplemente la observan descansar, como parte de esa convivencia espontánea que se genera en un espacio por el que diariamente pasan personas de diferentes lugares. Afuera, el calor característico de Campeche acompaña las jornadas, aunque dentro de la estación el ambiente resulta más tranquilo para quienes esperan su viaje.

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También están quienes llegan con un motivo especial. En estas fechas no es extraño encontrar a jóvenes vestidos de gala, familias cargando flores y personas con cámaras y celulares, rumbo a celebraciones de graduación. Para algunos, el viaje representa el inicio de una nueva etapa; para otros, simplemente la oportunidad de compartir un momento importante con sus seres queridos.

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Así, más allá de los rieles y los destinos, la estación campechana se convierte por momentos en un pequeño punto de encuentro: viajeros que van y vienen, familias que se abrazan, estudiantes que celebran, visitantes que descubren la ciudad y una perrita que, sin saberlo, se ganó su lugar entre quienes diariamente hacen suyo este espacio. El Tren Maya, en ese sentido, también muestra una parte de la vida cotidiana de la Península: movilidad, encuentros y pequeñas historias que ocurren mientras el tren espera su próxima salida.