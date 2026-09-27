Cientos de jaraneros animan tradicional vaquería en Telchac Pueblo

Frente al Palacio Municipal se llevó a cabo la tradicional vaquería en honor a San Francisco de Asís, que amenizaron dos orquestas jaraneras, la de Jesús Salas y la de Arturo González, que pusieron a bailar a cientos de bailadores de distintas comunidades. En un ambiente de alegría, música y orgullo por las raíces, los asistentes disfrutaron de esta representativa celebración yucateca.

La festividad inició con el recorrido del grupo del ayuntamiento, que partió de la casa de la reina, Mishel Esmeralda Campos Navarro, por las principales calles hasta llegar a la sede municipal, donde se llevó a cabo la noche regional Uno de los momentos más emotivos fue la coronación e imposición de banda de Mishel Esmeralda como reina de la fiesta, a cargo de las autoridades locales.

Noticia Destacada Comunidades costeras emprenden la restauración de manglares en Yucatán

En esta actividad estuvo presente María del Rosario Aguilar Carrillo, soberana de los adultos mayores, y Aranza Guadalupe Quiñones Cetina, la embajadora infantil, quienes engalanaron con su presencia la celebración.

La magna vaquería contó con la entusiasta participación de bailadores del municipio y de pueblos vecinos, quienes vestidos con los tradicionales ternos y elegantes pantalones y guayaberas llenaron la pista de colorido y prestancia al sonar de la jarana Aires del Mayab. Con este baile se evidenció la riqueza cultural que identifica a los yucatecos y que se transmite con orgullo en cada generación.

En el evento estuvieron diversas autoridades, entre ellas Carlos Humberto Cabrera Rivero, Fátima del Rosario Ríos Peraza, Héctor Jacobo López León, Mirna Guadalupe Tec Pinto, Roque Francisco Pinto Be, Ileana Campos Mayobre, Lida Herrera Aguilar y María Alejandra Aguilar Núñez, directora de Educación y Cultura