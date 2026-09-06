Camioneta y Tsuru chocan en avenida Constituyentes de Felipe Carrillo Puerto

Un aparatoso accidente que vino a arrojar severos daños, fue el saldo de un choque entre una camioneta y un Tsuru en transitada avenida Constituyentes la tarde de este domingo en esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Los hechos se registraron en la avenida constituyentes por la calle 55 cuando fue reportado un aparatoso choque de dos unidades que vino a generar cuantiosos daños materiales e incluso uno de los vehículos después del impacto terminó colisionando un poste del tendido eléctrico.

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Al lugar arribaron elementos de la dirección de tránsito municipal Quienes se hicieron cargo de los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades y además fue requerido una ambulancia de la Cruz Roja cuyos paramédicos se encargaron de brindar los primeros auxilios a las personas involucradas aunque no ameritó que sean trasladados al nosocomio.

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Uno de los vehículos involucrados se trata de la marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, que después del impacto termino colisionando con un poste del tendido eléctrico, dañando severamente la parte frontal de la unidad.

Mientras que la segunda unidad se trata de una camioneta marca Nissan tipo Estaquitas que tuvo daños en la carrocería.