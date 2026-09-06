Desarrolladores inmobiliarios desafían al gobierno, pese a la revocación de permisos ambientales por la SEMA

Debido a los daños ecológicos “irreversibles” que ha realizado el proyecto inmobiliario Legancy Bt Awa en el complejo hotelero Playacar fase II, vecinos de la zona piden la intervención de las autoridades de la federación para la revocación de los permisos, comentaron los ciudadanos: Rodrigo Méndez, Agustín Salazar y Jorge Mendiola.

Cabe mencionar que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo, el pasado 19 de agosto de 2025, revocó de manera definitiva la autorización de impacto ambiental al desarrollo inmobiliario Legacy en Playa del Carmen por incumplimiento al provocar la muerte de tres venados y una cría.

El titular de la Sema Óscar Alberto Rébora Aguilera, advirtió que se mantendría “cero tolerancia” a proyectos que atenten contra la biodiversidad y que la revocación de la autorización ambiental representa un precedente importante en la regulación de desarrollos inmobiliarios en zonas de alta sensibilidad ecológica.

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Sin embargo, pese a la revocación de la autorización, los desarrolladores han retirado los sellos de clausura varias veces para reiniciar la obra, ante esta situación los vecinos demandan a las autoridades realizar una investigación a fondo y sancionar a los responsables.

Este sábado 5, elementos de la Guardia Nacional (GN) intervino y aseguró el predio luego de un reporte ciudadano de que habían retirado los sellos de clausura para reiniciar la obra, a pesar de que la Sema revocó la autorización ambiental.

En ese contexto, el ciudadano Rodrigo Méndez, opinó que ante esta situación, es necesario la intervención de las autoridades gubernamentales para revisar a fondo el proyecto y que por los daños ocasionados, el proyecto debe ser anulado.

Esta inmobiliaria ha provocado no solo el desplazamiento de la fauna silvestre, sino que en el 2025 provocó la muerte de tres venados, este tipo de desarrollos no son sanos y este tipo de crimen ecológico aplica cárcel pero en México no pasa nada, refirió.

El ciudadano Agustín Salazar recordó que este desarrollo incurrió en diversos ataques a la fauna silvestre, ha violado la ley ambiental, al incumplir las condicionantes, pese a la revocación de los permisos ambientales desafía a las autoridades al reiniciar los trabajos que atentan contra la flora y fauna, por eso pedimos la cancelación de cualquier licencia.

Cabe mencionar que el Artículo 60 TER de la Ley de Vida Silvestre prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.

Por su parte el ciudadano Jorge Mendiola recordó que la asociación civil Dmas desde el 2025 denunció a Legancy By Awa por el crimen ecológico, así como otros desarrollos como Bakabam Casa de Piedra, Macondo por delitos ambientales, sin embargo, vemos que el poder económico está desafiando a las autoridades.