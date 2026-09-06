Turismo en Quintana Roo cae durante el verano; Sedetur atribuye “bajón” a crisis económica de EU

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), reconoce la caída del turismo y que golpea a todo el estado, a pesar de la promoción turística en mercados internacionales, y le atribuye a la crisis económica de Estados Unidos.

Los esfuerzos de promoción realizados en diversas ferias nacionales e internacionales no bastaron para evitar el "bajón turístico" que ha afectado a Quintana Roo durante la temporada veraniega así lo afirmó Xóchitl López Sansores, directora de Desarrollo de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo (Sedetur).

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La funcionaria explicó que este es "bajón turístico" no fue exclusivo de uno o dos municipios de Quintana Roo, sino que afectó a todos los destinos del estado Sostuvo que entre las principales causas de este "bajón" destaca la crisis económica que vive actualmente Estados Unidos, el principal mercado de Quintana Roo.

Lo que ha pasado en el mundo nos ha afectado directamente, a pesar de que se han hecho demasiados esfuerzos, se ha participado en muchos tianguis, en ferias y está labor que se ha hecho es muy importante, sostuvo.

Afirmó que eventos importantes, como la Copa Mundial de Futbol, no generaron la derrama económica que toda la industria turística de la entidad esperaba. Subrayó que la siguiente edición del Ironman 70.3 en Cozumel ayudará al estado a salir de esta temporada baja, según los pronósticos.

Para hacer frente a esta situación, la Sedetur fortalecerá los pueblos mágicos de la entidad con base en los cinco ejes marcados en la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos, refirió .

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Dijo que los ejes son "Sostenibilidad", que se enfoca en el cuidado del medio ambiente; "Infraestructura", que prioriza el mejoramiento de los espacios públicos y servicios básicos; "Profesionalización", que insta a los Pueblos Mágicos a capacitar a las personas que trabajan en el turismo para dar una mejor atención; "Promoción", que exige a los pueblos a darse a conocer en diferentes medios para atraer visitantes; y "Comercialización".

Además, dijo que otro de los planes de esta dependencia es establecer una ruta comunitaria en torno a la zona arqueológica de Cozumel, esta ruta comunitaria ofrecerá diversos productos con el objetivo de contribuir al despunte de la economía local, de igual forma, la diversificación turística que requiere Cozumel y otros mercados.