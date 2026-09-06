Playa del Carmen enfrenta una de sus peores temporadas bajas; trabajadores esperan recuperación hasta diciembre

Los colaboradores hoteleros y restauranteros de Playa del Carmen continuarán por dos meses en la etapa de días “solidarios”, al no poder sostenerse la nómina, y será hasta diciembre próximo cuando reinicien a sus actividades, mientras tanto, buscaremos algún trabajo temporal al menos para la comida, relataron los jornaleros: Jesús Murillo, Oscar Álvarez, Daniel Moreno y Karen Aguilar.

Por su parte el comerciante Julio Gutiérrez, comentó que estos meses de septiembre y octubre son los considerados los más bajos de cada año, sin embargo, desde abril empezó “Septihambre”, al complicarse la situación.

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Los meses de septiembre y octubre de cada es baja temporada de turismo, pero este año ya no distinguimos cuales son los meses bajos, porque desde que empezó el 2026 no se reportaron mejoras en comparación al 2025, ha sido un período difícil pero ya vamos saliendo, comentó Jesús Murillo, encargado de una tienda en la zona turística.

Hizo énfasis que desde que empezó el recale de sargazo en las costas se empezó a notar el descenso del turismo, y lo peor fue cuando las algas empezaron a emanar fétidos olores, es orilló a los visitantes cancelar su estancia en los hoteles.

Llegó 20 años de vivir en esta ciudad, siempre he trabajado en restaurantes, he vivido etapas buenas y buenas, pero no como este año que se complicó y a raíz de ello, empezaron los días solidarios y no habrá mejoría sino hasta vacaciones de invierno que estamos apostando que debe ser mejor, opinó el mesero, Oscar Álvarez.

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Además de los días solidarios a trabajadores de confianza se reportaron despido a los colaboradores que estaban por contrato, el problema es que en ningún lado hay oportunidades porque al caer el flujo de visitantes afectó a todo Playa del Carmen, agregó.

Para Daniel Montero, ahora desempleado, relató que fue despedido en julio al complicarse el escenario. He trabajado de mesero por muchos años, antes nos quejamos que nos iba mal pero salíamos con 3 mil pesos de propinas, en contraste, desde el 2025 fue notorio el descenso del turismo, las propinas apenas alcanzaban los 500 pesos, mientras que al inicio de este año empeoró.

Antes no había sargazo, las playas eran maravillosas, el mar de color turquesa, el turismo que llegaba a Playa del Carmen era de alto poder adquisitivo, pero poco a poco ese turismo fue cayendo en la medida que las playas se veían sucias, describió.

Por su parte Karen Aguilar, vendedora de tours, opinó que las autoridades locales han descuidado mantener y conservar las playas en buenas condiciones, la higiene de los litorales es la vida de este destino, sin turismo se cae la economía de Playa del Carmen, hoy las ventas cayeron, estamos resistiendo por nuestros ahorros, esperemos salir pronto de esta situación, refirió.