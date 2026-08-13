Vecinos detienen y amarran a presunto ladrón en fraccionamiento Paseos Caba de la Supermanzana 223 en Cancún

Un hombre fue detenido por habitantes del fraccionamiento Paseos Caba, ubicado sobre la avenida Gonzalo Guerrero, en las inmediaciones de la Supermanzana 223, luego de que fuera sorprendido presuntamente brincando entre los techos de varias viviendas de la zona.

De acuerdo con vecinos, el sujeto habría sido descubierto mientras aparentemente sustraía tuberías de los tinacos instalados en los domicilios. Tras ser ubicado, algunos habitantes lograron bajarlo de los techos y lo golpearon antes de amarrarlo con sogas, con la intención de evitar que escapara mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Durante la movilización, un habitante de la zona acudió al lugar y señaló que minutos antes el hombre había ingresado a su domicilio, donde en ese momento únicamente se encontraban su esposa y su hija menor de edad. Afortunadamente, según relató, el sujeto no las agredió y únicamente atravesó el interior del inmueble antes de salir nuevamente.

La situación generó tensión entre los habitantes, quienes aseguraron que solicitaron la presencia de las autoridades policiacas; sin embargo, denunciaron que los elementos tardaron más de dos horas en llegar al sitio para atender el reporte y proceder con la detención del presunto delincuente.

Noticia Destacada Detienen a 11 personas presuntamente armadas y con drogas en Cancún

Por su parte, el hombre negó haber cometido algún robo y aseguró que llevaba varios días consumiendo bebidas alcohólicas. Incluso manifestó que su intención era únicamente bañarse, debido al intenso calor, versión que deberá ser valorada por las autoridades correspondientes.

Mientras los vecinos mantenían retenido al individuo, una unidad de la Policía de Cancún pasó por las inmediaciones, por lo que los habitantes le hicieron señas para solicitar su intervención. Los agentes finalmente se detuvieron, tomaron bajo custodia al hombre y lo trasladaron a los separos ubicados en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Será la autoridad correspondiente la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer si existen elementos suficientes para relacionarlo con el presunto robo de tuberías y el ingreso al domicilio señalado por los vecinos.