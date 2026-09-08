¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy martes 8 de septiembre? Procivy alerta a 43 municipios por posibles afectaciones

Las lluvias se presentarán este martes 8 de septiembre en distintas zonas de Yucatán, con precipitaciones que podrían ser muy fuertes en varios municipios, además de actividad eléctrica y rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

El ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, la inestabilidad atmosférica en niveles superiores y el establecimiento de una vaguada favorecerán el desarrollo de lluvias durante la jornada.

Aunque el pronóstico contempla precipitaciones en buena parte del estado, las condiciones serán diferentes dependiendo de la región.

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A esta hora lloverá en Yucatán este martes 8 de septiembre

Procivy señala que las condiciones de lluvia se desarrollarán durante el día, pero el pronóstico proporcionado no establece una hora exacta para cada municipio.

Por ello, más que una hora puntual, se debe considerar que las lluvias pueden presentarse de manera variable y acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, especialmente en las zonas donde se pronostican precipitaciones fuertes.

Municipios de Yucatán donde se esperan lluvias este martes

Procivy prevé lluvia puntualmente muy fuerte en municipios del centro, sur y poniente de Yucatán, entre ellos Motul, Izamal, Homún, Huhí, Tecoh, Tekit, Abalá, Muna, Teabo, Tekax, Santa Elena, Opichén, Chocholá, Umán y Mérida. También se esperan lluvias muy fuertes en Halachó, Maxcanú y sus alrededores.

En estas zonas, las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones durante los periodos de lluvia.

En la región sureste de Yucatán se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte en Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab, de acuerdo con el pronóstico de Procivy para este martes 8 de septiembre.

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Para el noreste del estado, las precipitaciones se prevén en Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá, donde también podrían presentarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

En la zona centro, el pronóstico contempla lluvias en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel. Asimismo, Mérida se encuentra entre los puntos donde se esperan lluvias puntualmente muy fuertes, por lo que podrían registrarse condiciones complicadas para la movilidad en algunos sectores de la ciudad.

Temperatura y vientos hoy martes en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso en el estado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 38 y 40 grados Celsius en el interior de Yucatán, aunque en Peto, Tzucacab y sus alrededores podrían alcanzar hasta 42 grados. En la zona costera se esperan temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados Celsius.

Durante la mañana, el viento predominará del sureste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora.

Por la tarde cambiará al este y noreste, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la costa y superiores a 60 kilómetros por hora en zonas donde se presenten lluvias.

Además, se pronostica un oleaje de hasta 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

Ante las tormentas, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente al conducir, y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico meteorológico.