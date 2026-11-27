Elementos de fuerzas federales desplegaron un operativo para realizar un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle 48 A, por 63 B, de la colonia Carlos Salinas de Gortari, donde, de acuerdo con información preliminar, habría sido detenida una persona.

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La movilización se registró en una vivienda que presuntamente era identificada como un punto de venta de sustancias ilícitas. Durante las diligencias, los agentes ingresaron al inmueble para realizar las investigaciones correspondientes.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, quienes mantienen las actuaciones en el lugar.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que habría sido detenida, así como su situación jurídica. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre posibles aseguramientos de sustancias u otros objetos durante el cateo.

JGH