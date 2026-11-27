Los pronósticos se hicieron realidad en las semifinales de la Copa Mundial Yucatán de Tenis J500: el boricua Yannik Álvarez y la francesa Ksenia Efremova se metieron a la gran final.

Noticia Destacada Comienza el cuadro principal de la Copa Mundial Yucatán J500 con acción de varios mexicanos

En partidos relativamente tranquilos, el isleño, sembrado uno del torneo, y la gala, número dos, salieron a dominar la cancha de arcilla del Club Campestre en lo que es su segunda participación en este evento, ya que ambos estuvieron en el 2025.

El puertorriqueño no tuvo piedad de su rival, el rumano Matei Chelemen, a quien despachó sin mucho trabajo en 40 minutos con parciales de 6-1 y 6-1, con lo que accedió a la gran final.

“Estoy muy contento de llegar a la final; no tuve un gran comienzo de torneo, pero en los dos últimos juegos me he asentado y logrado victorias contundentes”, señaló al final de su duelo Álvarez.

El de la Isla del Encanto demostró mucha potencia en sus saques, velocidad de pies para alcanzar todas las pelotas y una gran contundencia para ganar los juegos.

Ksenia Efremova se impone en semifinales y disputará la final de la Copa Mundial Yucatán de Tenis J500 en Mérida.

“Ya estoy en la final y mañana disfrutaré cada momento, ya que este partido será el más importante de mi carrera juvenil porque será mi primera final individual”.

Yannik ha hecho historia en su país al ser el jugador puertorriqueño más joven en participar en la Copa Davis; este año obtuvo medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de sumar dos títulos ITF de dobles: el M15 de Orlando y el M25 de Chihuahua.

Por su lado, la nacida en Rusia pero nacionalizada francesa ganó sin tantos problemas a la bosnioherzegovina Tea Kovacevic por marcador de 6-4 y 6-3 en un duelo marcado por su superioridad.

JGH