En Uruapan, Michoacán, detuvieron a Sergio Javier 'N', identificado como el segundo presunto implicado directo en el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez.

Respecto a los detalles, se sabe que la detención se llevó a cabo mediante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Posteriormente, el detenido fue trasladado a Jalisco e ingresado al penal de Puente Grande.

¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez?

La influencer Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a balazos el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

Esta aprehensión se suma a las detenciones previas realizadas a mediados de 2026, entre las que destacan las de Ramón Ángel 'N' (presunto autor intelectual) e Iván Martín 'N' (presunto coautor material).