¿Cómo llegar a Calakmul desde Campeche en el Tren Maya? Esta es la ruta

Visitar la zona arqueológica de Calakmul, uno de los principales atractivos turísticos de Campeche, es posible mediante el Tren Maya, aunque los viajeros deben considerar que el recorrido ferroviario no llega directamente hasta las antiguas construcciones mayas, por lo que es necesario complementar el viaje con transporte terrestre.

Noticia Destacada Ruta por Campeche en Tren Maya: ¿cómo visitar Calakmul, Edzná y la capital en un fin de semana?

Para quienes salen de la capital campechana, existen diferentes alternativas para acercarse a este importante sitio arqueológico, ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en el sureste del estado.

¿Cómo llegar a Calakmul desde Campeche en el Tren Maya?

La primera parte del recorrido consiste en trasladarse a la estación del Tren Maya en San Francisco de Campeche, ubicada sobre el periférico Pablo García y Montilla, a aproximadamente 15 kilómetros del Centro Histórico.

Desde ahí, los viajeros deben consultar los horarios y las conexiones disponibles para trasladarse hacia el sureste de la entidad, con destino a la estación Xpujil o al paradero Calakmul, dependiendo del servicio ferroviario disponible.

La estación Xpujil es uno de los principales puntos de acceso a los atractivos turísticos de esta región, pues se encuentra cerca de sitios arqueológicos como Xpuhil, Becán y Chicanná.

Sin embargo, llegar a cualquiera de estas terminales no significa que el visitante haya concluido su viaje, ya que todavía debe recorrer varios kilómetros por carretera para llegar a la antigua ciudad maya.

¿Cuánto falta de la estación a la zona arqueológica?

De acuerdo con la información turística del Tren Maya, la zona arqueológica de Calakmul se encuentra aproximadamente a 116 kilómetros de Xpujil, por lo que es necesario contratar un servicio de transporte o disponer de un vehículo particular para completar el trayecto.

Otra alternativa es utilizar el paradero Calakmul, ubicado en las inmediaciones de Conhuas, que permite acercarse a la zona arqueológica. No obstante, también desde este punto se requiere transporte terrestre para ingresar a la reserva y llegar hasta las ruinas.

El recorrido por carretera atraviesa una extensa zona selvática, por lo que se recomienda planificar el traslado con anticipación y considerar los tiempos necesarios para visitar el sitio.

¿Qué se puede visitar durante el recorrido?

Además de la zona arqueológica de Calakmul, los viajeros que llegan a través del Tren Maya pueden aprovechar su estancia para conocer otros atractivos del municipio.

Entre ellos destacan las zonas arqueológicas de Xpuhil, Becán y Chicanná, reconocidas por su arquitectura de estilo Río Bec, así como las comunidades rurales que ofrecen experiencias de turismo comunitario y artesanías tradicionales.

Asimismo, la Reserva de la Biosfera de Calakmul alberga una importante diversidad de flora y fauna, entre las que destacan diversas especies de mamíferos, aves y reptiles.

La antigua ciudad maya, considerada una de las más importantes de las tierras bajas mayas, conserva grandes estructuras monumentales y plazas que dan cuenta de su relevancia política y económica en la época prehispánica.

Recomendaciones para viajar a Calakmul

Para quienes planean visitar este destino desde la capital campechana, es importante revisar previamente los horarios del Tren Maya y organizar las conexiones terrestres, ya que las distancias entre las estaciones y la zona arqueológica son considerables.

Noticia Destacada Hallazgo en Xpujil: descubren residencia que habría pertenecido a la élite maya

También se recomienda salir con suficiente anticipación, llevar agua, alimentos y ropa cómoda, además de considerar que el recorrido dentro de la reserva puede prolongarse debido a las condiciones del camino.

Por la distancia entre la capital y Calakmul, una opción para los visitantes es pasar la noche en Xpujil o en alguno de los alojamientos de la región, lo que permitiría recorrer con mayor tranquilidad los atractivos turísticos del sureste campechano.

De esta manera, el Tren Maya representa una alternativa para acercarse a Calakmul desde San Francisco de Campeche, aunque es indispensable complementar el trayecto en tren con transporte terrestre para llegar hasta la zona arqueológica.

JGH