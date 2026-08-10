Operativo en el Palacio Municipal de Kinchil termina con la supuesta detención del alcalde

En medio de un fuerte hermetismo y tensión en el Palacio Municipal, trascendió ayer al mediodía la presunta detención del alcalde de Kinchil, Irvin Pisté Canul, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, un vehículo oficial ingresó hasta la terraza del Palacio Municipal y, minutos después, salió escoltado por agentes de seguridad.

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Durante la salida del automóvil, testigos señalaron que se habría observado a una persona inclinada en el asiento posterior, acompañada por dos elementos de la corporación, lo que generó sorpresa entre trabajadores y personas que se encontraban en las inmediaciones del ayuntamiento.

Tras el movimiento de los agentes, en el Palacio Municipal prevalecieron el silencio y el hermetismo, mientras trabajadores y ciudadanos permanecían a la expectativa ante lo ocurrido.

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Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado y la presunta detención del alcalde ni se han dado a conocer las causas o el motivo del supuesto operativo.

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José Alfredo Islas Chuc