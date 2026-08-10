¿Qué pasó en la granja Faja de Oro, en Temapache, Veracruz? Esto se sabe

Un ataque contra las instalaciones de Agropecuaria Faja de Oro, ubicadas en Temapache, municipio de Álamo Temapache, Veracruz, fue reportado durante la mañana del domingo 9 de agosto. De acuerdo con los primeros informes, hombres armados habrían ingresado al complejo y provocado incendios que afectaron distintas áreas de la propiedad y al menos cuatro vehículos.

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Además de los daños materiales, un vigilante de la granja fue reportado como no localizado después del ataque. Versiones periodísticas señalan que habría sido privado de la libertad durante los hechos; sin embargo, hasta los primeros reportes disponibles las autoridades no habían esclarecido públicamente su paradero. También fueron localizados objetos conocidos como “ponchallantas” en caminos de la región, aunque se investiga si guardan relación directa con la agresión.

El caso cobró notoriedad nacional este lunes 10 de agosto después de que el diputado federal Rubén Moreira denunciara públicamente que civiles armados incendiaron la granja y cuestionara al Gobierno de Veracruz por las condiciones de seguridad. Por otra parte, algunas versiones apuntan a que el ataque podría estar relacionado con extorsión o “cobro de piso”, aunque este posible móvil no ha sido confirmado oficialmente.

Civiles armados prenden fuego a Granja agropecuaria "Faja de Oro" en #Temapache, Veracruz.



Sucedió este fin de semana. El gobierno del estado es incapaz de ofrecer paz y seguridad.



El crimen domina amplias zonas de la entidad y la gobernadora @rocionahle es incapaz de… pic.twitter.com/slK68CG1JZ — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 10, 2026

Agropecuaria Faja de Oro está vinculada con la actividad avícola en el norte de Veracruz, con unidades dedicadas a la producción de pollo de engorda. Hasta el momento permanece pendiente esclarecer quiénes participaron en el ataque, cuál fue el móvil, qué ocurrió con el vigilante, a cuánto ascienden los daños y si la agresión estuvo relacionada con alguna exigencia de extorsión.