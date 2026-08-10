Persecución termina en choque contra domicilio en Tacubaya, Carmen

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este lunes en calles de la colonia Tacubaya, luego de que el conductor de un automóvil particular presuntamente intentara escapar de elementos policiacos y, debido a la velocidad, terminara impactándose de frente contra un domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, sobre la avenida 31 esquina con calle 42-C, donde el vehículo quedó destrozado tras el fuerte impacto. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con versiones de testigos, la persecución habría comenzado sobre la calle 35, cuando elementos de Seguridad Pública le marcaron el alto al conductor de un automóvil Kia color gris, placas DJH-792-C del estado de Campeche.

El vehículo, conducido por un joven acompañado de una mujer, presuntamente aceleró e intentó darse a la fuga, iniciándose una persecución que se prolongó por varias calles. Al llegar al cruce con la calle 42-C, el conductor perdió el control y terminó estrellándose contra un domicilio.

El automóvil quedó como pérdida total y el inmueble resultó con daños. Tanto el conductor como su acompañante resultaron sin lesiones de consideración y fueron asegurados por elementos de Seguridad Pública.

El vehículo fue trasladado al corralón y el joven conductor presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde deberá rendir declaración y se determinará su situación jurídica.

Las autoridades ministeriales realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente y confirmar si el conductor estaba bajo los influjos del alcohol.