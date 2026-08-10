Habitantes de Popolnah en Yucatán intensifican sus protestas por falta de energía eléctrica

La paciencia de los habitantes de Popolnah comienza a agotarse ante la falta de una solución definitiva al problema de suministro eléctrico que mantiene afectada a esta comunidad desde hace más de una semana, situación que ha provocado severas consecuencias para familias, comerciantes y emprendedores.

A pesar de las protestas realizadas por los pobladores y de las exigencias para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienda de manera inmediata la problemática, hasta el momento los habitantes aseguran que la situación continúa sin resolverse, mientras los cortes de energía y la falta de señal de comunicación siguen complicando las actividades cotidianas.

La inconformidad aumentó en los últimos días debido a que la falta de energía eléctrica no solamente representa una molestia para las familias, sino que se ha convertido en un golpe directo para quienes dependen de sus negocios para obtener ingresos.

Comerciantes y emprendedores han denunciado pérdidas económicas debido a la imposibilidad de conservar adecuadamente productos que requieren refrigeración, además de las dificultades para trabajar, realizar cobros, comunicarse con clientes y proveedores o mantener en funcionamiento equipos indispensables para sus actividades.

La situación también afecta a las familias, quienes han tenido que enfrentar jornadas prolongadas con dificultades para realizar actividades básicas y, en muchos casos, depender de alternativas para obtener energía y mantenerse comunicados.

Ante la falta de una respuesta que dé certeza a la población, los habitantes decidieron elevar la presión y recientemente realizaron una manifestación en la que bloquearon la carretera y encendieron llantas, como medida de protesta para hacer visible el abandono que, aseguran, enfrenta la comunidad.

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Sin embargo, lejos de disminuir la inconformidad, la falta de una solución definitiva mantiene el enojo entre los pobladores, quienes advierten que podrían realizar nuevas medidas de presión si el problema continúa sin ser atendido.

La molestia no se limita únicamente al servicio eléctrico. La interrupción también ha afectado la comunicación, debido a las dificultades con la señal, dejando a habitantes prácticamente incomunicados durante largos periodos y complicando todavía más la atención de emergencias, la actividad comercial y la comunicación entre las familias.

Para los habitantes, la situación ya rebasó el límite de una falla temporal y se ha convertido en un problema que requiere una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, en la comunidad crece la incertidumbre sobre cuánto tiempo más tendrán que soportar las condiciones actuales. Los pobladores señalan que no están dispuestos a permanecer indefinidamente sin una solución y analizan nuevas acciones para exigir que la CFE atienda el problema.

La población permanece a la expectativa de una respuesta concreta de la Comisión Federal de Electricidad y de las autoridades, mientras la inconformidad continúa creciendo y la posibilidad de nuevas protestas permanece sobre la mesa.