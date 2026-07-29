El remedio yucateco de la naranja con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En Yucatán, la naranja agria no solo es uno de los ingredientes más emblemáticos de la gastronomía, también forma parte de los remedios caseros que han pasado de generación en generación.

Uno de los más conocidos consiste en partir una naranja agria por la mitad, cubrir la pulpa con sal y frotarla sobre la piel para aliviar molestias musculares e inflamaciones.

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Aunque muchas familias aseguran que este remedio "desinflama" y ayuda a reducir el dolor después de un golpe o una jornada de trabajo pesado, se trata de una práctica basada en la tradición popular y no de un tratamiento médico comprobado científicamente.

¿Para qué sirve la naranja agria con sal?

Según la medicina tradicional yucateca, el remedio natural de la naranja agria con sal se utiliza para:

Aliviar dolores musculares.

Reducir la inflamación causada por golpes leves.

Disminuir molestias en piernas, brazos o espalda después del esfuerzo físico.

Dar una sensación de frescura en la zona donde se aplica.

Generalmente, se corta una naranja agria por la mitad, se espolvorea una pequeña cantidad de sal sobre la pulpa y se masajea directamente sobre el área afectada durante algunos minutos.

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¿Por qué se cree que funciona?

No existe evidencia científica sólida que demuestre que la naranja agria con sal cure la inflamación o el dolor muscular; sin embargo, algunas personas consideran que el masaje ayuda a relajar la zona afectada, mientras que el jugo cítrico produce una sensación refrescante sobre la piel.

Además, la naranja agria contiene vitamina C y compuestos antioxidantes, aunque estos beneficios están relacionados principalmente con su consumo y no con su aplicación tópica.