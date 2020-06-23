La bebé de nueve meses quien en diciembre pasado fuera acuchillada por su padre en la colonia Lázaro Cárdenas en Mérida fue dada de alta el día de ayer después de seis meses internada.

El hecho ocurrió en la calle 25-B entre 10 y 12 de la colonia al oriente de la ciudad el día 19 de diciembre. La pequeña lloraba y su padre, quien padece de esquizofrenia le clavó en su abdomen un cuchillo.

Al percatarse los familiares pidieron ayuda a los paramédicos debido a que la menor presentaba lesiones graves en sus intestinos fue traslada con urgencia al hospital.

Después de ser sometida a seis cirugías la bebé pudo irse a casa junto con su madre. Personal médico del Hospital Regional del Issste la despidieron entre aplausos.