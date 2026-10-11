Rafael Marín anuncia registro para coordinación municipal de Morena en Cancún

Rafael Marín anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Benito Juárez, durante un encuentro realizado en el domo deportivo de la Región 228, en Cancún hoy domingo 11 de octubre.

El anuncio se realizó como parte del proceso interno de Morena.

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El periodo de registro de aspirantes concluirá el próximo 18 de octubre, de acuerdo con la convocatoria del partido. Una vez cerrado este plazo, el proceso continuará conforme a las etapas establecidas por Morena para la definición de sus coordinaciones municipales.

Hasta el momento, también se han registrado José Luis Chacón, Francisco Aguirre y Renán Sánchez Tajonar, en Cozumel; Juliana Mai, José María Chacón, Juan Carlos Arana Buenfil, Cristina González Castro, Víctor Manuel del Ángel Ventura y Petrolino Ucán Chi, en Felipe Carrillo Puerto.

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En Puerto Morelos se encuentran Brisa del Mar Rodríguez y Vicente Franco Reyes; en Bacalar, Laureano Coronado Viera; mientras que en Playa del Carmen se registraron Orlando Muñoz y Farid Rentería.

La lista también incluye a Pablo Bustamante, en Benito Juárez; Jorge Portilla Manica, en Tulum, y Nabil Eljure, en Chetumal. El registro permanecerá abierto hasta el 18 de octubre.