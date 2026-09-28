Clara Luz Flores asume coordinación de Morena en Nuevo León y llama a la unidad tras proceso interno

Clara Luz Flores Carrales asumió este lunes 28 de septiembre la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, después de concluir el proceso interno en el que participaron distintos perfiles del partido.

La dirigencia nacional de Morena oficializó su designación durante un encuentro realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México. En el proceso participaron también Tatiana Clouthier, Judith Díaz, Waldo Fernández, Andrés Mijes y Felipe de Jesús Cantú.

Tras aceptar el encargo, Flores afirmó que su nueva responsabilidad no implica hablar en nombre de todo Nuevo León, sino escuchar, coordinar esfuerzos y mantener presencia territorial.

Clara Luz Flores llama a construir unidad en Morena

La nueva coordinadora sostuvo que la transformación del estado requiere incorporar distintas experiencias y opiniones, sin exigir un pensamiento único.

También señaló que durante sus recorridos por Nuevo León encontró problemas relacionados con necesidades sociales y cuestionó condiciones que, desde su perspectiva, se han agravado en los últimos años. Esas afirmaciones corresponden a su valoración política.

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Flores planteó que su tarea será reorganizar el trabajo territorial de Morena, dar seguimiento a compromisos del movimiento e impulsar gobiernos que, dijo, tengan cercanía con la población, transparencia y resultados.

Morena cierra proceso interno rumbo a 2027

La designación ocurre dentro de la organización de Morena de cara a las elecciones estatales de 2027, cuando Nuevo León renovará la gubernatura. La definición se realizó junto con las coordinaciones de otras entidades que también tendrán proceso electoral.

Flores llamó a sumar a quienes participaron en la contienda interna y aseguró que el proyecto debe construirse “a favor de Nuevo León” y no contra alguna persona.

El mensaje se produjo después de diferencias internas derivadas del proceso de selección. De acuerdo con el texto proporcionado, Tatiana Clouthier cuestionó el resultado; sin embargo, las fuentes consultadas para esta nota confirman la designación de Flores, pero no aportan elementos suficientes para precisar el alcance de ese desacuerdo.

Clara Luz Flores cerró su mensaje con el compromiso de fortalecer la presencia territorial de Morena en la entidad y aseguró ante la militancia: “No les voy a fallar”.

IO