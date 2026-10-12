Vigilan en Yucatán probable desarrollo ciclónico en el Atlántico

Una zona de baja presión ubicada en el Atlántico central mantiene vigilancia meteorológica debido a su posible desarrollo ciclónico, aunque por el momento no representa peligro para Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema mantiene una probabilidad del 20 por ciento para desarrollar un ciclón tropical tanto en las próximas 48 horas como en un periodo de siete días.

La zona de baja presión en el #Atlántico central mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. https://t.co/EQa2zqwzDF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Su ubicación se encuentra al oeste de las islas de Cabo Verde, a aproximadamente 5 mil 900 kilómetros al este de la Península de Yucatán.

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El fenómeno se desplaza lentamente hacia el nor-noreste, mientras las autoridades meteorológicas analizan las condiciones atmosféricas que podrían favorecer o limitar su evolución durante los próximos días.

Por su parte, Protección Civil señaló que las condiciones ambientales son apenas marginalmente favorables para el desarrollo del sistema durante este lunes. Sin embargo, se prevé que los vientos en niveles altos de la atmósfera se intensifiquen a partir del martes, lo que dificultaría su evolución ciclónica.

Aunque la zona de baja presión permanece bajo vigilancia, su distancia respecto a la Península de Yucatán y las condiciones previstas no representan, hasta el momento, una amenaza para la entidad. Las autoridades mantienen el monitoreo de su trayectoria y de cualquier cambio en su probabilidad de desarrollo.