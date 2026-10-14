Carne ahumada de Temozón y guayabera yucateca avanzan hacia el reconocimiento cultural

Las Comisiones Unidas del Congreso de Yucatán aprobaron por unanimidad dos proyectos de dictamen para reconocer la carne ahumada de Temozón como gastronomía emblemática y tradicional del municipio, y declarar la guayabera yucateca Patrimonio Cultural Intangible del Estado.

Ambas propuestas buscan preservar las tradiciones, los conocimientos y las técnicas artesanales que forman parte de la identidad cultural de Yucatán, además de reconocer el valor económico de estas actividades para las familias que mantienen vigentes estos oficios.

En el caso de la carne ahumada de Temozón, el proyecto destaca su arraigo histórico y su importancia para la economía local. Esta preparación cuenta con más de un siglo de historia documentada y se distingue por un proceso artesanal de salado y ahumado que se ha transmitido de generación en generación.

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El reconocimiento también busca dar mayor visibilidad al trabajo de los productores y fortalecer la promoción gastronómica y turística del municipio. Para ello, el dictamen contempla que el Ayuntamiento de Temozón impulse acciones de difusión y preservación de esta tradición, con la participación de las familias dedicadas a su elaboración.

La carne ahumada representa una de las actividades productivas características de Temozón, donde los conocimientos tradicionales forman parte de la identidad local y constituyen una fuente de ingresos para quienes participan en su producción y comercialización.

Guayabera yucateca busca protección como patrimonio cultural

El segundo proyecto plantea reconocer la guayabera yucateca como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, debido a su valor histórico, artesanal y representativo de la identidad regional.

La iniciativa contempla la importancia de preservar las técnicas tradicionales de confección y bordado, así como los conocimientos de las personas artesanas que mantienen vigente la elaboración de esta prenda, particularmente en el sur de Yucatán.

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Durante el análisis legislativo también se incorporaron precisiones para contemplar las distintas variantes y estilos de la guayabera, con el propósito de ampliar su reconocimiento dentro de la propuesta.

La aprobación de ambos dictámenes representa un avance en el proceso legislativo para proteger dos expresiones de la cultura yucateca, vinculadas tanto con las tradiciones locales como con las actividades económicas de numerosas familias.

Los proyectos serán turnados al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación final. Por lo tanto, los reconocimientos todavía deberán recibir la aprobación definitiva para concretarse.