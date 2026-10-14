Discusión de pareja termina con ropa y libros incendiados en Tizimín

Una discusión de pareja terminó con ropa, libros y otros objetos consumidos por el fuego durante la madrugada de este miércoles en la colonia Santa María, en Tizimín, donde vecinos solicitaron la intervención de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche sobre la calle 60, entre las calles 33 y 35, luego de que las pertenencias comenzaran a arder en plena vía pública, lo que llamó la atención de los habitantes de la zona.

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De acuerdo con los reportes, el incendio habría derivado de un conflicto sentimental entre una pareja, aunque no se precisó quién prendió fuego a los objetos ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera o provocara mayores afectaciones.

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Cuando los uniformados llegaron, las personas presuntamente involucradas ya no se encontraban en el sitio, por lo que no fue posible conocer su versión de lo sucedido.

El incidente quedó como un altercado de pareja que terminó con diversas pertenencias incendiadas en la vía pública, sin que se informara sobre personas lesionadas.