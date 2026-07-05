Política migratoria de Trump tiene bajo impacto en Yucatán; apenas se registran cinco deportaciones por bimestre desde EU

Pese al endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y al incremento de las acciones de deportación impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump, Yucatán mantiene un nivel reducido de repatriaciones de migrantes originarios del estado, con un promedio de apenas 2.5 personas deportadas cada mes, informó el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).

El director general del organismo, José Feliciano Moo y Can, explicó que la dependencia da seguimiento permanente a los casos de yucatecos que retornan de manera forzada y les brinda orientación para facilitar su reincorporación, además de acercarlos a programas de apoyo económico y productivo disponibles en la entidad.

El funcionario precisó que, aunque recientemente aterrizaron en México vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos, ninguno era yucateco.

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“El promedio actual es de 2.5 deportados por mes y seguimos atentos a cómo evoluciona este fenómeno. Hemos sabido de dos vuelos con deportados, pero en ninguno viajaban yucatecos; eran de otros estados”, señaló.

Moo y Can agregó que, aun cuando esos vuelos no incluyeron habitantes de la entidad, el Indemaya colaboró en la atención de migrantes de otras entidades, particularmente de Hidalgo, facilitando el contacto con autoridades de sus estados de origen para garantizar su traslado seguro.

Acompañamiento en el estado

El director del instituto indicó que cada yucateco que retorna recibe acompañamiento para realizar trámites administrativos, obtener documentación oficial y conocer los programas estatales dirigidos a quienes buscan emprender un negocio o desarrollar una actividad productiva al regresar a sus comunidades.

Según el funcionario, la estrategia busca que el retorno no represente sólo el cierre de una etapa migratoria, sino una oportunidad para la reinserción económica mediante apoyos gubernamentales.

Respecto al origen de los migrantes que han sido deportados recientemente, explicó que durante la semana fueron repatriados tres habitantes de Buctzotz. Sin embargo, comentó que históricamente la mayor parte de los casos corresponde a personas procedentes del Sur del estado, principalmente de Peto y municipios cercanos.

El titular del Indemaya consideró que, en comparación con otras entidades del país, Yucatán mantiene cifras relativamente bajas de deportación, por lo que el comportamiento del fenómeno no representa, hasta ahora, un escenario de alarma.

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Asimismo, expresó su expectativa de que los yucatecos que trabajan en Estados Unidos puedan continuar con sus actividades sin enfrentar mayores afectaciones.

Impacto económico

El funcionario sostuvo que la mano de obra migrante representa una aportación importante para la economía estadounidense y consideró que las redadas generan consecuencias para empresas que dependen de esos trabajadores.

A pesar del contexto migratorio, aseguró que el envío de remesas hacia Yucatán no ha mostrado un deterioro.

De acuerdo con datos del Banco de México, el estado recibió 112.7 millones de dólares en remesas durante el primer cuatrimestre de 2026, monto superior a los 109.2 millones captados en el mismo periodo de 2025. A nivel nacional, México acumuló 19 mil 676 millones de dólares entre enero y abril, un incremento anual de 2.6%, impulsado principalmente por transferencias electrónicas.