Sorteo Buen Fin 2026: SAT dará premios de hasta 250 mil pesos por compras desde 250 pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que repartirá 500 millones de pesos en premios durante el Sorteo El Buen Fin 2026, en el que podrán participar consumidores que realicen compras desde 250 pesos y pequeños comercios que cumplan con los requisitos establecidos.

La edición de este año contempla más de 300 mil premios, incluidos 250 mil pesos para el consumidor ganador del premio mayor. El sorteo se realizará el próximo 4 de diciembre, después de la campaña de descuentos del 13 al 17 de noviembre.

¿Cómo participar en el Sorteo Buen Fin 2026 del SAT?

De acuerdo con el SAT, los consumidores podrán participar automáticamente si realizan compras de al menos 250 pesos durante los cinco días de El Buen Fin.

Para ello, deberán utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas por instituciones financieras participantes y efectuar sus compras en establecimientos registrados oficialmente en el programa.

Los compradores no necesitan registrarse ni adquirir boletos, ya que las operaciones que cumplan con los requisitos se incorporarán automáticamente al sorteo.

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En el caso de los micro y pequeños comercios, deberán haberse registrado a más tardar el 12 de noviembre, contar con sus obligaciones fiscales al corriente y recibir pagos mediante una terminal bancaria participante.

¿Cuánto dinero puedes ganar en el Sorteo Buen Fin 2026?

El SAT informó que destinará 400 millones de pesos a premios para consumidores, con más de 321 mil premios que van de 500 a 250 mil pesos.

Los otros 100 millones de pesos estarán destinados a pequeños comercios participantes, cuyo premio mayor será de 260 mil pesos.

📢 ¡Hoy 12 de noviembre cierra el registro de El Buen Fin! 🎉 Que tu pequeño negocio no se quede fuera: cumple con los requisitos y participa por el premio mayor de 260 mil pesos en el Sorteo El Buen Fin 2026. Regístralo ahora: https://t.co/Fa8BiV3gS8 Más información del sorteo: https://t.co/4coWXkFx8w — SATMX (@SATMX) November 12, 2026

¿Cuándo será el sorteo del SAT y cómo saber si ganaste?

A partir del 27 de noviembre, los consumidores podrán verificar si sus compras participan mediante el número de su tarjeta en el portal oficial del SAT.

El sorteo se celebrará el 4 de diciembre a las 12:00 horas, en las oficinas centrales del organismo, en la Ciudad de México.

Los resultados se publicarán el 7 de diciembre y los premios se depositarán directamente en las cuentas bancarias correspondientes, a más tardar el 5 de enero de 2027.

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