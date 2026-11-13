Vigilará Profeco ofertas y promociones del Buen Fin 2026 en Mérida

Ante el incremento de las operaciones comerciales por el Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instalará brigadas de atención en Mérida y otros puntos de Yucatán durante los cinco días de descuentos.

Víctor Cervera Hernández, representante de la dependencia en el estado, informó que habrá recorridos de inspección en centros comerciales para atender inconformidades relacionadas con diferencias entre los precios exhibidos y los cobrados.

También funcionarán módulos de orientación en las plazas Galerías, Las Américas y Altabrisa, además de personal de guardia en las oficinas de la Profeco.

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Las brigadas podrán intervenir cuando los establecimientos se nieguen a respetar promociones, incumplan las condiciones ofrecidas o no entreguen los productos, con el propósito de facilitar acuerdos entre proveedores y compradores.

Uno de los principales riesgos es confiar solo en los porcentajes de descuento. Una pantalla anunciada con 50% de rebaja no necesariamente tiene un precio menor al que tenía antes de la campaña, por lo que Profeco recomienda consultar el historial de costos. Para ello dispone de la herramienta Quién es Quién en los Precios, en el portal elbuenfin.profeco.gob.mx, que permite revisar precios mínimos, máximos y promedios de más de 490 artículos monitoreados en 30 ciudades desde septiembre, principalmente televisores, computadoras y electrodomésticos.

Cervera Hernández explicó que aumentar el precio de un producto antes de aplicar un descuento no constituye automáticamente una infracción; los comercios están obligados a dar información veraz y cumplir las condiciones anunciadas.

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Por ello, recomendó revisar si las promociones están condicionadas al uso de determinadas tarjetas bancarias, compras mínimas o pagos a meses sin intereses.

A las irregularidades comerciales se suma el riesgo de tiendas fraudulentas que imitan páginas de negocios conocidos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomienda ingresar directamente a sitios oficiales y desconfiar de anuncios en redes sociales, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos que dirijan a direcciones desconocidas.

Advirtió que el candado de seguridad y el protocolo HTTPS no garantizan por sí solos que una tienda sea legítima, por lo que deben evitarse transferencias a cuentas personales de vendedores desconocidos y nunca compartir contraseñas, NIP o códigos bancarios. En caso de detectar cargos bancarios desconocidos o sospechar del robo de información financiera, se recomienda contactar al banco, solicitar el bloqueo de la tarjeta y presentar una aclaración.