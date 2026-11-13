El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinará recursos provenientes de bienes recuperados y comercializados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) al desarrollo de un proyecto integral para el Conservatorio de Música de Tultepec, en el Estado de México.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, desde Palacio Nacional, Mónica Fernández Balboa, directora general del INDEP, anunció que los recursos permitirán mejorar las instalaciones educativas, adquirir equipamiento e instrumentos musicales y fortalecer la formación artística de niñas, niños y jóvenes del municipio.

¿Qué obras se realizarán en el Conservatorio de Música de Tultepec?

Fernández Balboa explicó que el proyecto responde a un compromiso adquirido por Sheinbaum durante una visita que realizó en 2024 a la escuela de música de Tultepec, donde conoció las necesidades de estudiantes y profesores.

La funcionaria señaló que, durante aquel encuentro, la entonces presidenta electa escuchó las dificultades que enfrentaban los alumnos para desarrollar sus actividades musicales.

Por ello, el Gobierno federal decidió canalizar recursos al proyecto integral para el desarrollo del Conservatorio de Música de Tultepec, con el propósito de proporcionar instalaciones adecuadas, mejores instrumentos y equipamiento para la enseñanza artística.

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La directora del INDEP destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones destinadas a transformar los recursos recuperados de actividades ilícitas en proyectos de beneficio social.

Aunque confirmó la asignación de recursos para el conservatorio, no precisó durante su exposición el monto específico destinado al proyecto ni el calendario de ejecución de las obras.

INDEP recauda 407 millones de pesos mediante la comercialización de bienes

Durante su informe, Fernández Balboa dio a conocer que el INDEP ha recaudado 407 millones de pesos mediante distintos mecanismos de comercialización de bienes.

Entre los resultados destacó una subasta presencial realizada el 12 de noviembre, que generó ingresos por aproximadamente 102 millones de pesos.

La funcionaria explicó que en ese proceso se vendieron 57 motocicletas de colección aseguradas por autoridades federales, cuya comercialización permitió obtener cerca de 71 millones de pesos.

Asimismo, señaló que el instituto canaliza los recursos provenientes de bienes relacionados con procedimientos penales al fondo del Gabinete Social de la Presidencia de la República, instancia que determina su aplicación en proyectos de beneficio colectivo.

En este contexto, Fernández Balboa destacó que la inversión en el Conservatorio de Música de Tultepec busca ampliar las oportunidades de formación cultural y artística para los jóvenes del Estado de México.

La titular del INDEP también informó que el Gabinete Social ha impulsado seis proyectos durante 2026 y un total de 56 desde la creación de este mecanismo de asignación de recursos.

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