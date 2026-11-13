Clausuran el bar El Machete tras altercado entre presuntos socios en Motul, Yucatán

Una vez más, el bar El Machete se encuentra en el ojo del huracán, luego de que autoridades municipales procedieran a clausurar el establecimiento tras registrarse un altercado verbal entre personas que se identificaron como socios y propietarios del negocio.

Cabe señalar que este establecimiento ha protagonizado diversos escándalos en ocasiones anteriores, situación por la que ha sido clausurado por elementos de la Policía Municipal.

Sin embargo, después de pagar las multas correspondientes, sus actividades se reanudan y vuelve a abrir sus puertas.

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De acuerdo con la información recabada, el conflicto más reciente habría involucrado a Reinaldo C. G. y Janaivi D. V., quienes mantienen diferencias relacionadas con la propiedad y el control del establecimiento.

Trascendió que existe un procedimiento legal pendiente para esclarecer la situación jurídica del negocio, además de otros señalamientos relacionados con recursos económicos, los cuales, hasta el cierre de esta edición, no cuentan con una resolución.

Ante el reciente altercado, las autoridades locales intervinieron y colocaron sellos en la entrada principal del establecimiento, por lo que sus actividades quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

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La disputa continúa y será la autoridad competente la que determine legalmente quién cuenta con los derechos sobre el negocio; mientras tanto, el conocido bar permanece clausurado.