Capturan una boa que fue hallada dentro del CEDIS de Farmacias Similares en Kanasín

La Policía Ecológica de Kanasín capturó de manera segura una serpiente que fue reportada al interior del Centro de Distribución (CEDIS) de Farmacias Similares, luego de que personal del establecimiento alertara sobre la presencia del reptil.

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De acuerdo con la corporación, sus elementos acudieron de inmediato al lugar, donde lograron capturar al ejemplar sin causarle ningún daño. Posteriormente, la serpiente quedó bajo resguardo para su manejo adecuado.

Tras este reporte, la Policía Ecológica de Kanasín recordó a la ciudadanía que, en caso de encontrar una serpiente en casa, el trabajo o cualquier otro espacio, era importante evitar lastimarla o intentar capturarla por cuenta propia.

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La corporación pidió reportar este tipo de avistamientos para que su personal se encargara del rescate y la reubicación de los ejemplares en su hábitat, con el objetivo de proteger tanto a las personas como a la fauna silvestre.