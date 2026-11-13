Aeropuerto de Cancún programa 441 operaciones aéreas para este 13 de noviembre

El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 441 operaciones aéreas para este viernes 13 de noviembre de 2026, de las cuales 221 corresponden a llegadas y 220 a salidas, de acuerdo con el desglose de actividades de la terminal.

Del total de llegadas, 78 serán vuelos nacionales y 143 internacionales. En cuanto a las salidas, se tienen previstas 77 operaciones nacionales y 143 internacionales, lo que refleja el predominio de las conexiones con otros países.

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Para esta jornada, alrededor de 30 aerolíneas tienen operaciones programadas, entre ellas Aeroméxico, Air Canada, American Airlines, Avianca, British Airways, Copa Airlines, Delta, JetBlue, LATAM Perú, Southwest, Turkish Airlines, United Airlines, Viva Aerobús, Volaris y WestJet, entre otras.

En lo internacional se contemplan conexiones con ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, entre ellas Atlanta, Bogotá, Buenos Aires, Chicago, Dallas, Estambul, Frankfurt, La Habana, Lima, Londres, Madrid, Medellín, Miami, Nueva York, Panamá, Toronto, Vancouver y Varsovia.

Mientras que lo nacional, los vuelos conectarán a Cancún con 16 destinos, entre ellos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Villahermosa.