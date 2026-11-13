Indemaya acerca servicios y asesorías gratuitas a familias de migrantes en Yucatán

Debido al alto número de habitantes de esta comunidad que han emigrado a Estados Unidos, se llevó a cabo una Brigada Comunitaria de Atención a Migrantes, mediante la cual se ofrecieron asesorías y orientación gratuita sobre diversos beneficios, seguros y trámites dirigidos a estas personas y sus familiares.

Las mesas de atención fueron instaladas en los corredores del Palacio Municipal, donde numerosos ciudadanos acudieron para solicitar información y recibir asesoría sobre los diferentes servicios disponibles.

La jornada estuvo a cargo del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), dependencia que también realizó pláticas informativas en el Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán (Tbcey) plantel local, con el propósito de ampliar el alcance de estos programas y acercar los datos a los jóvenes.

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“Agradecemos al Gobierno del estado de Yucatán, a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, por realizar en nuestro municipio esta Brigada Comunitaria de Atención a Migrantes, acercando de manera gratuita servicios de orientación y asesoría sobre doble nacionalidad, pensión del Seguro Social de Estados Unidos, corrección de CURP y otros trámites”, expresó Andrea Dzul, representante del ayuntamiento.

Durante la jornada, los asistentes recibieron información sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los distintos beneficios, así como apoyo para conocer los requisitos y realizar las gestiones correspondientes.

Por su parte, Eunice Cauich Chan, vecina de la comunidad, manifestó su agradecimiento por la llegada de estos servicios, pues consideró que muchas familias desconocen los procedimientos para acceder a los apoyos.

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“Nos han traído información precisa y nos ayudan con los registros y todo lo que debemos realizar para acceder a estos beneficios. En ocasiones, nos enteramos porque otros vecinos o conocidos han sido beneficiados, pero no sabemos cómo proceder”, comentó.

“Qué bueno que ahora han venido hasta la comunidad para darnos estas pláticas, atendernos y, así también, poder ayudar a nuestros familiares a acercarse a estos programas. Estamos agradecidos con estas dependencias”, dijo.

Como parte de las actividades, personal del Indemaya acudió a las instalaciones del Tbcey, donde impartió pláticas y exposiciones sobre los programas de apoyo que ofrecen los gobiernos estatal y federal a las familias de migrantes yucatecos y de otras entidades.