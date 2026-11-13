Sheinbaum explica diferencia de más de 5 mil homicidios entre cifras del INEGI y Seguridad en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revisan las diferencias entre las cifras de homicidios registradas durante 2025, luego de que el organismo reportó 29 mil 488 defunciones por esta causa, frente a las 24 mil 348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio contabilizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante su conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que ambas instituciones utilizan fuentes de información y procedimientos distintos, por lo que se estableció una mesa de trabajo para analizar la discrepancia.

¿Por qué hay una diferencia de más de 5 mil homicidios entre el INEGI y el SESNSP?

Sheinbaum detalló que las estadísticas presentadas por el Gabinete de Seguridad se elaboran con información proporcionada por las fiscalías de las 32 entidades federativas y la Fiscalía General de la República (FGR).

Estos registros consideran las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso y el número de víctimas relacionadas con cada expediente.

La presidenta explicó que las cifras se actualizan periódicamente para incorporar casos en los que una persona fallece días después de haber sufrido una agresión.

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En contraste, el INEGI utiliza certificados y actas de defunción, así como información de los registros civiles y servicios médicos forenses, para elaborar sus estadísticas de mortalidad.

Gobierno e INEGI revisarán las cifras de homicidios de 2025

La mandataria reconoció que la diferencia entre los resultados preliminares y definitivos del INEGI correspondientes a 2025 fue mayor que en años anteriores.

Por ello, informó que se realiza una revisión conjunta, entidad por entidad, para identificar las causas de las diferencias entre los registros ministeriales y las estadísticas de defunciones.

"Lo que estamos es en una mesa de trabajo para ver por qué se dio esta situación", señaló Sheinbaum.

La presidenta precisó que el análisis continúa y que los resultados de las estadísticas de defunciones correspondientes a 2026 se conocerán hasta finales de 2027.

La discrepancia de 5 mil 140 casos entre ambas fuentes oficiales mantiene abierta la revisión sobre los procedimientos utilizados para contabilizar las muertes por homicidio en México.

IO