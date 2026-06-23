Clausuran bar tras riña en el malecón de Cozumel

La riña ocurrida el fin de semana en el malecón ya dejó sus primeras consecuencias legales y administrativas. Dos personas permanecen detenidas, dos más recibieron atención médica por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento y el establecimiento donde comenzó el conflicto fue clausurado por autoridades municipales.

De acuerdo con testimonios recabados entre comerciantes y trabajadores de la zona, el altercado se originó cuando un grupo de visitantes, presuntamente procedentes del Estado de México, discutió con empleados del negocio tras inconformarse con el servicio y negarse a cubrir el total de la cuenta.

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La situación escaló cuando, según los testigos, los involucrados adoptaron una actitud agresiva incluso ante la llegada de elementos de Seguridad Ciudadana, quienes intentaron controlar la situación. Habitantes y comerciantes que presenciaban los hechos intervinieron al observar agresiones contra los policías y otras personas que se encontraban en el lugar.

"Cuando llegaron los oficiales pensamos que todo terminaría ahí, pero ocurrió lo contrario. Empezaron los empujones y varias personas decidieron ayudar para detener las agresiones", relató Carlos Medina, comerciante del malecón.

Tras controlar el incidente, personal de Fiscalización colocó sellos de clausura al establecimiento donde inició la confrontación, mientras las autoridades comenzaron las diligencias para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes.

El Gobierno municipal informó que el caso será canalizado al Juzgado Cívico y que las investigaciones continuarán en coordinación con la Fiscalía General del Estado para definir las sanciones correspondientes.

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Prestadores de servicios turísticos señalaron que, aunque este tipo de hechos son aislados, generan preocupación por el impacto que pueden tener en la imagen de Cozumel, uno de los principales destinos de cruceros del país.

"Aquí la convivencia entre turistas y habitantes suele ser tranquila. Lo ocurrido fue una excepción, pero es importante que exista autoridad y que se actúe conforme a la ley para evitar que vuelva a repetirse", expresó Braulio Martínez, guía turístico de la isla.