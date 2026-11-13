Juez federal suspende instrumentos de tortura en corrida de toros de la Feria Xmatkuil en Mérida, Yucatán

Un juez federal concedió una nueva suspensión provisional contra el uso de instrumentos de tortura durante una corrida de toros programada para el próximo 15 de noviembre en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida, informó la organización Animal Heroes.

A través de sus redes sociales, la agrupación señaló que esta resolución forma parte de una serie de recursos legales promovidos junto con PETA Latino para impedir el uso de herramientas como puyas, banderillas, espadas y cuchillos durante los festejos taurinos en Yucatán.

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Con esta resolución, las organizaciones reportaron que han obtenido 10 suspensiones en 10 amparos promovidos en la entidad. Asimismo, señalaron que los jueces les han concedido la razón en 16 ocasiones a nivel nacional.

Ante este nuevo fallo, Animal Heroes hizo un llamado al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para que atienda las resoluciones judiciales y prohíba el uso de estos instrumentos en las corridas de toros que se realizan en el estado.

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La organización también adelantó que continuará promoviendo amparos hasta conseguir que se deje de utilizar este tipo de herramientas durante los espectáculos taurinos.