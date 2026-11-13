¿Por qué no habrá clases en Yucatán este lunes 16 de noviembre?

Las actividades escolares en Yucatán tendrán una pausa durante el lunes 16 de noviembre, fecha en la que estudiantes podrán disfrutar de un día adicional de descanso.

La suspensión de clases aplica para todos los planteles y se suma al fin de semana, por lo que las familias podrán organizar sus actividades antes del regreso a las aulas. Pero, ¿por qué se suspende la jornada escolar y cuándo se reanudan las clases?

¿Cuál es el motivo por el que no habrá clases el 16 de noviembre?

El lunes 16 de noviembre de 2026 no habrá clases en Yucatán debido a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, una fecha contemplada en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como suspensión de labores docentes.

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Aunque el aniversario histórico de la Revolución Mexicana se celebra el 20 de noviembre, el descanso se recorre al tercer lunes de ese mes, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos en Yucatán?

Las actividades escolares se reanudarán el martes 17 de noviembre, cuando estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresen a sus respectivos planteles.

De esta manera, el lunes 16 se suma al fin de semana del sábado 14 y domingo 15, formando un puente escolar para los alumnos de educación básica.

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¿El lunes 16 de noviembre es día de descanso obligatorio?

Además de la suspensión de clases, el lunes 16 de noviembre es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en México, debido al aniversario de la Revolución Mexicana.

Quienes laboren durante esta fecha tienen derecho al pago correspondiente conforme a la Ley Federal del Trabajo, que establece una remuneración adicional por trabajar en un día de descanso obligatorio.