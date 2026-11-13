Trabajadores paran labores en cementera Cruz Azul de Seybaplaya por falta de pago

Un grupo de trabajadores de una empresa contratista que presta servicios a la cementera Cruz Azul, en Seybaplaya, realizaron un paro de labores para exigir el pago de sus salarios.

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De acuerdo con los datos recabados, la protesta comenzó durante las primeras horas de este viernes.

Los quejosos pertenecen a la empresa Beverly Cuellar, la cual presuntamente les debe dos semanas de pago.

Hasta el momento no se ha registrado mayor eventualidad en el edificio perteneciente a la empresa cementera Cruz Azul, ubicada en el municipio de Seybaplaya.

JGH