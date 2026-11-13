Síguenos

Última hora

México

Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños 73: “Nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre”

Campeche

Trabajadores paran labores en cementera Cruz Azul de Seybaplaya por falta de pago

Los empleados de Beverly Cuellar suspendieron actividades en Seybaplaya para exigir el pago de dos semanas de salario que, según los reportes, les adeuda la contratista.

Por Jorge May

13 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Trabajadores de una empresa contratista de la cementera Cruz Azul realizaron un paro de labores en Seybaplaya.
Trabajadores de una empresa contratista de la cementera Cruz Azul realizaron un paro de labores en Seybaplaya. / Especial

Un grupo de trabajadores de una empresa contratista que presta servicios a la cementera Cruz Azul, en Seybaplaya, realizaron un paro de labores para exigir el pago de sus salarios.

Un joven repartidor de tortillas fue atropellado por una camioneta en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada

Atropellan a joven repartidor de tortillas en la colonia Playón de Ciudad del Carmen

De acuerdo con los datos recabados, la protesta comenzó durante las primeras horas de este viernes.

Los quejosos pertenecen a la empresa Beverly Cuellar, la cual presuntamente les debe dos semanas de pago.

Hasta el momento no se ha registrado mayor eventualidad en el edificio perteneciente a la empresa cementera Cruz Azul, ubicada en el municipio de Seybaplaya.

JGH

Te puede interesar