Castillo de los Sueños de Xmatkuil 2026: horarios y precios para el musical “Un amigo fiel”

El Castillo de los Sueños es uno de los atractivos familiares de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, con espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades.

Entre las presentaciones de esta edición se encuentra el musical “Un amigo fiel”, una puesta en escena que combina entretenimiento y una historia pensada para conectar con chicos y grandes.

El espectáculo se presenta del 6 al 29 de noviembre de 2026 en el Castillo de los Sueños, dentro del recinto ferial, con varias funciones al día.

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Para disfrutarlo, los visitantes deben adquirir un producto de Coca-Cola en el kiosco del lugar, cuyo costo permite obtener el boleto de entrada.

Horarios del musical Un amigo fiel en Xmatkuil 2026

La obra cuenta con la participación de más de 20 actores, quienes dan vida a una historia con un mensaje dirigido a personas de distintas edades.

Las funciones del musical “Un amigo fiel” se distribuyen de lunes a domingo en los siguientes horarios:

De lunes a sábado:

16:30 horas

18:00 horas

19:30 horas

21:00 horas

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Domingos:

10:30 horas

12:00 horas

13:30 horas

16:00 horas

17:30 horas

19:00 horas

20:30 horas

¿Cuánto cuesta entrar al musical Un amigo fiel?

El acceso al espectáculo tiene un costo de 35 pesos, mediante la compra de un producto de la familia Coca-Cola en el kiosco del Castillo de los Sueños.

Con esta adquisición, los visitantes reciben el boleto para ingresar a la función, por lo que no es necesario realizar un pago adicional por la entrada al musical.

El Castillo de los Sueños forma parte de las opciones de entretenimiento familiar de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, que se realiza del 6 al 29 de noviembre.