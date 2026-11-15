Síguenos

Última hora

México/Sucesos

Detienen en Jalisco a presunto operador de Los R relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Yucatán

Inauguran la ExpoFeria Tekax 2026 en honor a San Diego de Alcalá

La celebración reúne actividades culturales, concursos de jarana, espectáculos y tradiciones; destaca el regreso de la siembra del huano después de 23 años.

Por Jaime Tun

15 de nov de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Inauguran la ExpoFeria Tekax 2026 en honor a San Diego de Alcalá
Inauguran la ExpoFeria Tekax 2026 en honor a San Diego de Alcalá / Por Esto!

Con gran orgullo y emoción se realizó la inauguración de la ExpoFeria Tekax 2026, en honor al patrono San Diego de Alcalá, la fiesta más grande y esperada por las familias del municipio y localidades vecinas.

Esta celebración es mucho más que un evento, es el reflejo de la alegría, de las tradiciones y del esfuerzo de toda una comunidad que se une para celebrar a su protector y es generadora de momentos inolvidables, música, diversión y ese espíritu de fe y devoción que hacen de Tekax un lugar único.

El recinto ferial es el punto de encuentro principal para las festividades, pues alberga eventos culturales, vaquerías, concursos de jarana, exposiciones artesanales, muestras comerciales, venta de ropa típica, muebles, carpintería y otros productos locales.

Como cada año, se busca que la Expoferia sea accesible para el disfrute de todos, por lo que no se cobrará la entrada

Noticia Destacada

Inicia la Expoferia Tekax 2023; una de las más grandes del estado

Además, se cuenta con atracciones y entretenimiento, como los juegos mecánicos, áreas recreativas para toda la familia, espectáculos artísticos, jaripeos, bailes y presentaciones musicales. Para ello, se ocupan espacios cercanos como el Centro de Espectáculos Enrique Cerón Espinosa.

De igual manera, se realizó el tradicional concurso de jarana en una noche espectacular y tradicional. Los ganadores fueron: en primer lugar, Marely Koh, de Tekit y Gael Várguez, del mismo municipio; en segundo, Aisha Galera, de Tekax, y Jeremy Collí, de Calkiní, Campeche; y en tercero, Yeiselin Castro, de Tekax, y Demian Can Hau, de Peto. A las tres parejas se les entregaron premios en efectivo y reconocimientos.

La Expoferia de Tekax se lleva a cabo en honor a San Diego de Alcalá, santo patrono de la comunidad

Noticia Destacada

Expoferia Tekax 2022: ¿Cuándo comienza y qué artistas se presentarán?

Además, se revivió la siembra del huano en el ruedo taurino, después de 23 años de no realizarse esta emblemática actividad. El evento causó la alegría de la comunidad, que se sumó a este momento significativo.

Posteriormente, el ruedo fue inaugurado con el tradicional Báaxal Wacax, dando paso a las actividades taurinas y artísticas.

Te puede interesar