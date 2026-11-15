Hallan a una persona sin vida dentro de un domicilio en Champotón

Una persona del sexo masculino, identificada con los generales S. S. C. de 44 años de edad, perdió la vida por suspensión al interior de su domicilio en colonia San Patricio. El hoy occiso era integrante de la comunidad LGBTQ + en Champotón, conocida como Victoria Salas.

Según los reportes, el lamentable hecho ocurrió sobre la calle 35, entre 25 A y 16 de la colonia antes referida.

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Al percatarse de lo sucedido, una persona, al parecer su familiar, solicitó apoyo a los números de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos del SAMU de Champotón , quienes confirmaron el deceso.

Acto seguido, los elementos de la Policía Municipal (PM) procedieron a acordonar la zona y dieron aviso a la Fiscalía General (Fgecam) del Estado de Campeche, cuyo personal realizó las diligencias correspondientes.

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Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo para los trámites legales.

De acuerdo con la información proporcionada, en fechas recientes esta persona atravesaba complicaciones en su estado salud tras un delicado padecimiento.