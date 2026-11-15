Claudia Sheinbaum viaja a Shenzhen, China para participar en el APEC 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a Shenzhen, China, para representar al país en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, donde participará en encuentros con empresarios.

A través de una publicación en sus redes sociales, la presidenta informó sobre el inicio de su traslado y adelantó parte de las actividades que contempla su agenda durante la visita.

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En un video, explicó que el recorrido contempla una escala en Tijuana antes de continuar hacia Shenzhen, ciudad donde se desarrollarán las actividades del encuentro. Debido a la diferencia horaria de 14 horas entre ambos países, indicó que los primeros compromisos están previstos dentro de dos días.

Sheinbaum detalló que participará en un encuentro con empresarios de los países integrantes de la APEC, seguido de una reunión de gabinetes y, posteriormente, en las actividades del foro económico.

La Presidenta también adelantó que mantendrá comunicación durante su estancia en China y que se conectará a la conferencia de prensa matutina para informar sobre los avances y actividades de su participación en este encuentro internacional.

México forma parte de este mecanismo de cooperación económica de Asia-Pacífico, que reúne a economías de la región para impulsar el intercambio comercial, la inversión y la colaboración económica.

La visita de Sheinbaum contempla encuentros con representantes del sector empresarial y autoridades de las economías participantes, como parte de la agenda de México en el foro de 2026.