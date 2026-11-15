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Realizan jornada de limpieza de playas en El Cuyo, Yucatán

Autoridades, pescadores, habitantes y turistas participaron en la iniciativa nacional para retirar residuos y promover la conservación de los ecosistemas marino-costeros.

Por Efraín Valencia

15 de nov de 2026

2 min

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Realizan jornada de limpieza de playas en El Cuyo, Yucatán
Realizan jornada de limpieza de playas en El Cuyo, Yucatán / Efraín Valencia

El puerto de El Cuyo fue sede de la Jornada Nacional de Limpieza y Conservación de Ecosistemas Marino-Costeros 2026, una iniciativa convocada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, ribereños, habitantes y visitantes.

La actividad reunió a representantes de distintas dependencias e integrantes de la comunidad, quienes sumaron esfuerzos en favor del cuidado de las playas y la conservación de los recursos naturales que distinguen a esta zona costera.

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Entre los asistentes estuvieron Noemí Itzel Zamora García, coordinadora regional de Conapesca; Jesús Armín Erosa Contreras, coordinador estatal de la misma dependencia; Óscar Helios Durán Jiménez, director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), y Henri Polanco, director de Desarrollo Pesquero y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del Ayuntamiento de Tizimín.

También participaron trabajadores de diversas instituciones, pescadores, turistas y el comisario de la localidad Wilbert Aguiñaga, quienes se integraron a esta jornada de colaboración ambiental.

Durante el encuentro se destacó la importancia de mantener las playas libres de residuos y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la protección de los ecosistemas marino-costeros.

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Asimismo, se explicó que la presencia de sargazo responde a un fenómeno natural propio de la dinámica de los ecosistemas costeros; no obstante, los residuos que llegan al litoral hacen necesaria la intervención y colaboración de autoridades y sociedad.

La jornada permitió refrendar que la conservación de los espacios naturales no es una tarea exclusiva de las instituciones, sino una responsabilidad compartida que requiere de la participación constante de quienes habitan, trabajan y visitan las comunidades costeras del estado.

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