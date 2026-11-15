Vaquilla de Tabasco rompe récord al venderse en 2.6 millones de pesos en Yucatán

Una vaquilla de apenas un año y diez meses de edad alcanzó un precio de 2 millones 600 mil pesos durante una subasta ganadera realizada en Yucatán, donde rompió el récord de venta establecido en la edición anterior del evento. El ejemplar Brahman Rojo, procedente de Tabasco, recibió 66 ofertas antes de cerrar la operación por una cantidad que superó en 1.1 millones de pesos la marca del 2025.

Identificada como HG Miss Fátima 471/5 FIV, la hembra pertenecía a la Ganadería Dos Señores, de Huimanguillo, Tabasco, y encabezó las operaciones de la segunda Gran Subasta 24K, celebrada en la Hacienda Kankabchén, en Baca.

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La venta formó parte de las actividades del XXII Congreso Mundial Brahman 2026, que culminó ayer y que reunió en Yucatán a criadores, productores y especialistas en mejoramiento genético bovino.

La puja por Miss Fátima comenzó en 120 mil pesos. Conforme avanzaron las ofertas, su precio aumentó hasta alcanzar los 2.6 millones.

La cantidad superó en aproximadamente 73 % el récord de 1.5 millones de pesos registrado durante la primera edición de la subasta, realizada el año pasado en Boca del Río, Veracruz.

De los 24 ejemplares puestos a la venta en Yucatán, Miss Fátima fue la que alcanzó el mayor precio, según los resultados publicados en la plataforma especializada Best Cattle Sales.

El interés por la vaquilla se relaciona con sus características reproductivas y antecedentes genéticos. Al momento de la subasta tenía cuatro meses de gestación, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

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En el catálogo figuró como el lote número uno, con registros de participación y premiación en exposiciones ganaderas.

Entre sus antecedentes destaca un campeonato obtenido en la XV Muestra Internacional de Ganado Cebú y reconocimientos vinculados con su línea de reproducción.

Su ascendencia materna incluye a *CT Lady Marianna Rhineaux 3/21, una hembra Brahman Rojo que acumuló 24 campeonatos y reconocimientos en exposiciones de Estados Unidos.

El personal encargado de conducir la subasta destacó las características físicas del animal, entre ellas su estructura ósea, conformación corporal y rasgos propios de la raza. La combinación de antecedentes de premiación, genealogía y capacidad reproductiva constituye uno de los elementos que los criadores consideran al seleccionar ejemplares destinados al mejoramiento de sus hatos.

A diferencia del ganado comercializado para producción de carne, estas operaciones se concentran en animales reproductores cuya descendencia puede incorporarse a programas de selección genética.

Otras ventas millonarias

Miss Fátima no fue la única hembra que superó el millón de pesos durante la jornada. FMSH Maya Shephanie 881 TE, identificada con el lote 14, se vendió en un millón 550 mil pesos. Otras dos ejemplares, AJM Miss AJM Reina 05/24 IA y GRDAR Daila del Alba 317/3 TE, alcanzaron un millón 500 mil pesos cada una.

Por MRM Yeni FIV 306/3 se pagó un millón 50 mil pesos, mientras que DAC Lady Coposo Red Legs IA 148/3 y V5 Patria 011/4 se comercializaron en un millón de pesos cada una.

También destacó DAO Aura Chiapaneca 730/5 FIV, cuyo precio llegó a 950 mil pesos.

Las ventas comprendieron 24 hembras Brahman Gris y Brahman Rojo de distintas ganaderías mexicanas. Los dos ejemplares de menor cotización alcanzaron 300 mil pesos cada uno.