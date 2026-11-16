Entre voladores, música de charanga, rezos y cánticos religiosos, cientos de feligreses acompañaron ayer la tradicional peregrinación del Santo Cristo de la Exaltación, conocido como el Cristo Negro de Citilcum, hasta esta cabecera municipal, donde permanecerá hasta el 13 de diciembre para recibir la veneración de sus devotos.

Desde las primeras horas, creyentes de distintas comunidades llegaron a la iglesia de San Pedro, en Citilcum, para participar en la misa de las 6:00 horas, presidida por el sacerdote Rolando Andrade Gutiérrez, quien exhortó a los asistentes a conducirse con la verdad y acompañar la sagrada imagen con fe y respeto durante su recorrido.

Cristo Negro de Citilcum llega en peregrinación a Tekantó, Yucatán / José A. Islas C./José L. Borges C.)

Al concluir la celebración eucarística, custodios y voluntarios cargaron el crucifijo para iniciar la peregrinación por los siete kilómetros que separan ambas poblaciones.

Numerosos devotos caminaron para cumplir sus promesas, mientras otros llegaron en tricimotos, autobuses y taxis colectivos.

Durante el trayecto se fueron sumando más creyentes.

La procesión hizo una parada en la capilla de la Santa Cruz, donde la imagen fue colocada en una urna de madera para protegerla del polvo y los rayos del sol.

Posteriormente, la comitiva llegó a la desfibradora Manuel Cecilio Villamor, donde los participantes rezaron un rosario e hicieron una ceremonia de agradecimiento.

La caminata continuó hacia la capilla de San Román, en Tekantó, donde el Cristo fue recibido entre aplausos y muestras de alegría. Una misa de acción de gracias marcó su bienvenida a la comunidad.

Cristo Negro de Citilcum llega en peregrinación a Tekantó, Yucatán / José A. Islas C./José L. Borges C.)

Esta manifestación religiosa forma parte de un antiguo voto público de agradecimiento que, de acuerdo con la tradición, se remonta a mediados del siglo XIX.

Cada año, los habitantes de Tekantó renuevan el compromiso de recibir al venerado crucifijo, en una costumbre que se ha transmitido a lo largo de las generaciones.

Cristo Negro de Citilcum llega en peregrinación a Tekantó, Yucatán / José A. Islas C./José L. Borges C.)

La fe de los devotos se refleja en testimonios, como el de Martha Chalé Chí, quien recordó que desde niña sus padres la llevaban a cumplir la promesa de acompañar al Santo Cristo.

Ahora, señaló, procura transmitir esa tradición a sus hijos, pues representa una oportunidad para agradecer los favores recibidos y pedir por sus familias y el trabajo.

La imagen tiene por advocación la Exaltación de la Santa Cruz, celebración litúrgica que la Iglesia conmemora el 14 de septiembre.

Su devoción cuenta con antecedentes desde mediados del siglo XVIII, cuando existía una cofradía dedicada a su veneración.