Inauguran museo dedicado a Fray Diego de Landa en Yucatán

La historia colonial de Yucatán y el legado de uno de sus personajes más controvertidos encontraron un nuevo espacio de exposición en esta localidad, donde abrió sus puertas un museo dedicado a Fray Diego de Landa Calderón, instalado en el conjunto del exconvento de San Miguel Arcángel.

El recinto fue presentado ante autoridades eclesiásticas, investigadores, historiadores y habitantes de la región, quienes acudieron a la ceremonia inaugural.

La exposición estuvo bajo la curaduría e investigación del doctor John F. Chuchiak IV, profesor distinguido de Historia de la Missouri State University, quien también ofreció una conferencia magistral sobre la vida y obra del religioso español, nacido el 12 de noviembre de 1524 y fallecido el 29 de abril de 1579 en Mérida.

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Durante su ponencia, el académico hizo énfasis en la necesidad de revisar los acontecimientos del periodo colonial con sustento documental, particularmente aquellos relacionados con el Auto de Fe de Maní, uno de los episodios más polémicos de la historia regional.

Al respecto, señaló que es un mito afirmar que durante ese acontecimiento fueron asesinados o quemados indígenas mayas, pues, de acuerdo con su explicación, los objetos incinerados fueron imágenes y representaciones de ídolos, así como códices, y no personas.

El proyecto fue posible mediante la colaboración de un equipo multidisciplinario integrado por el presbítero Jorge Óscar Herrera Vargas, párroco de San Miguel Arcángel y coordinador general de la exposición; Chuchiak IV, responsable de la curaduría e investigación, y el historiador Carlos Armando Mendoza Alonzo, coordinador del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán.

También intervino el arquitecto Javier Vázquez Cuevas, representante de arte sacro de la Arquidiócesis, quien tuvo a su cargo la coordinación y logística.

Entre los asistentes destacó el presbítero Federico Santos Sánchez, de la parroquia de San Antonio de Padua de Ticul.

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La inauguración congregó a feligreses provenientes de Mérida, Maní, Dzan y Ticul, quienes asistieron a la apertura de este espacio destinado a la conservación y difusión del patrimonio histórico y religioso de la localidad.

El museo recibirá visitantes los sábados y domingos, de 9:00 a 17:00 horas, mientras que los lunes ofrecerá atención únicamente mediante cita previa. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 9971553601 y 9971129774.

La entrada tiene un costo de 60 pesos por persona e incluye el recorrido por el interior del exconvento de San Miguel Arcángel y el nuevo recinto dedicado a Fray Diego de Landa.